Cultura della Legalità, a Mazzarino i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto “Carafa”

Prosegue l’impegno dei Carabinieri nel promuovere tra i più giovani la cultura della legalità e del rispetto delle regole.

Nei giorni scorsi, a Mazzarino, il Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela e il Comandante della locale Stazione hanno incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carafa”, con cui sono state affrontate diverse tematiche di grande attualità: dal rispetto delle generali norme che regolano la convivenza civile ai pericoli per la salute, oltre che alle conseguenze giudiziarie, derivanti dall’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti.

Durante l’incontro è stato inoltre dedicato ampio spazio all’orientamento professionale, con informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai vari ruoli dell’Arma dei Carabinieri, fornendo agli studenti spunti e indicazioni utili per un futuro lavorativo nelle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio ciclo di incontri promossi dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito degli accordi recentemente sottoscritti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza nelle scuole, ha suscitato grande interesse e partecipazione: numerose sono state le domande rivolte dagli studenti, non solo sui rischi legati all’uso di droghe, ma anche sul percorso per diventare Carabiniere, segno evidente della curiosità di conoscere da vicino un’Istituzione che quotidianamente opera al servizio dei cittadini.