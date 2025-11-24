Campofranco. Pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per attività artigianali, agricole e commerciali

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco informa che è stato pubblicato il Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati alle attività artigianali, commerciali e agricole presenti nel nostro territorio, nell’ambito del Fondo Aree Interne – Terza Annualità (anno 2022).

L’obiettivo del bando è quello di sostenere le micro e piccole imprese locali attraverso contributi destinati a: Spese di gestione (affitti, utenze, sanificazioni, DPI, sicurezza sul lavoro ecc.) – fino a € 3.000

Investimenti per ammodernamento, attrezzature, innovazione e digitalizzazione – fino a € 3.000

Avvio di nuove attività economiche – fino a € 3.500

Possono presentare istanza le micro e piccole imprese con sede a Campofranco, regolarmente iscritte al Registro Imprese o all’Albo Artigiani, attive e in regola con la normativa vigente. Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.campofranco.cl@legalmail.it. Le istanze devono pervenire entro le ore 13:00 del 1° dicembre 2025. Il bando completo e gli allegati necessari alla domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.campofranco.cl.it. Per informazioni: telefonare allo 0934 959670 o inviare mail all’indirizzo comune.campofranco.cl@legalmail.it. L’Amministrazione Comunale invita le attività del territorio a partecipare a questa importante misura di sostegno.