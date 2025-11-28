Campofranco. Assegnati al Comune 38 mila euro per aver raggiunto percentuale di differenziata del 71%

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale, con sindaco Rosario Nuara, ha reso noto che il Comune di Campofranco è stato inserito nella ripartizione dei fondi stanziati dalla Regione Siciliana – Dipartimento Acqua e Rifiuti per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata per far fronte agli extra costi sostenuti per il conferimento e trattamento dei rifiuti.

Grazie all’impegno dei cittadini e alla collaborazione del servizio rifiuti, il nostro Comune ha raggiunto nel 2024 una percentuale di raccolta differenziata pari al 71,07%, superando la soglia prevista per accedere al contributo regionale.

Al Comune di Campofranco è stato assegnato un importo pari a € 38.109,72. “E’ un risultato importante che premia il comportamento responsabile dei campofranchesi e ci incoraggia a proseguire sulla strada della tutela dell’ambiente e del miglioramento dei servizi. Grazie a tutti per la collaborazione!”, ha ribadito l’amministrazione comunale a commento di questa bella notizia per la comunità.