Cadavere trovato in una palestra a Catania, la Procura apre un’inchiesta

Redazione 3

Lun, 10/11/2025 - 14:18

La procura di Catania ha aperto una inchiesta e disposto l’autopsia dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo all’interno di una palestra in via Zurria. La vittima è un catanese di 43 anni con piccoli precedenti penali per furti di rame. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore aggiunto Fabio Scavone. Non si esclude, in base a prime ricostruzioni, che l’uomo abbia cercato di entrare nella struttura dal tetto per rubare, e che una parte della copertura non calpestabile abbia ceduto facendolo cadere nel vuoto. Sarebbero stati gli addetti alle pulizie dell’impianto in via Zurria ad accorgersi del corpo senza vita, e poi a dare l’allarme. Nella stessa struttura il 3 dicembre del 2013 perse la vita l’allora presidente della Nuoto Catania, Francesco Scuderi, che precipitò dai locali di aerazione sul tetto della piscina. (ANSA). 

