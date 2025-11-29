Salute

Butera. Premialità regionale per la raccolta differenziata: al Comune assegnata la somma di oltre 43 mila euro

Redazione 1

Butera. Premialità regionale per la raccolta differenziata: al Comune assegnata la somma di oltre 43 mila euro

Sab, 29/11/2025 - 00:01

Condividi su:

BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà ha reso noto che sono state assegnate, con decreto dalla Regione le premialità per i Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. Nel caso del Comune di Butera, è stato quel Comune che, insieme con Montedoro e Marianopoli ha superato l’80%.

“Un successo – ha detto il sindaco – dei cittadini attenti all’ambiente e al decoro che permetterà di evitare gli aumenti esosi delle tariffe previste dalla finanziaria”. A Butera sono stati assegnati complessivamente 43.227 euro.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta