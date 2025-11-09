Butera. Il film “Lo Scuru”, ispirato al romanzo dello scrittore Orazio Labbate, in concorso al Film Festival TertioMillennio a Roma

BUTERA. Il film Lo Scuru di William Lombardo basato sul romanzo “Lo Scuru” di Orazio Labbate è stato proiettato nel prestigioso TertioMillennio Film Fest a Roma. Il Festival del Cinema è giunto alla sua XXIX^ edizione ed è promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, con il patrocinio dei Dicasteri per la Cultura e l’Educazione e per la Comunicazione.

Il film Lo Scuru è in concorso e, per Orazio Labbate, giovane scrittore buterese fondatore del Gotico Siciliano, costituisce certamente una grandissima soddisfazione. Proprio lo scrittore buterese è a Roma e, assieme al regista William Lombardo e all’attore Fabrizio Ferracane che nel film interpreta la parte di Nitto, figura mefistofelica di gran fascino, parlerà del film commentandone scene e azioni.

Oltre a “Lo Scuru” Di William Lombardo, sono in concorso anche i film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti, Our Father di Goran Stanković, Hysteria di Mehmet Akif Büyükatalay, El mensaje di Iván Fund, Reedland di Sven Bresser, Nino di Pauline Loquès e Traffic di Teodora Ana Mihai.