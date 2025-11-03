Butera. Bandite due borse di studio dalla Chiesa Madre per studenti meritevoli

BUTERA. La Parrocchia “San Tommaso Apostolo – Chiesa Madre” ha bandito per il 2025 un concorso per due borse di studio, di 500 euro ciascuna, riservate a studenti universitari e neo diplomati buteresi residenti e non residenti. L’iniziativa è organizzata annualmente in memoria del prof. Salvatore Giuliana e della prof.ssa Maria Riccobene, due docenti che, in vita, si adoperarono per la promozione e la crescita culturale della comunità buterese.

Per accedervi, gli studenti, alla data di scadenza del bando, dovranno risultare neo diplomati o iscritti regolarmente, a partire dal 2° anno, ad un corso di studi in una delle Università italiane. Sono ammessi, inoltre, anche gli studenti iscritti, a partire dal 2° anno, presso Facoltà Teologiche. Sono invece esclusi coloro che siano già risultati vincitori delle borse di studio. Possono partecipare al concorso anche gli studenti iscritti ad un corso di laurea specialistica. Ad essi è fatto obbligo di presentare certificato attestante l’iscrizione, l’elenco delle materie con i crediti previsti nel piano di studi approvato dal Corso di Laurea; gli esami sostenuti con i relativi voti o crediti assegnati.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 14 novembre alla Parrocchia “San Tommaso – Chiesa Madre” Butera. Tra tutti i partecipanti saranno formate dalla commissione 2 specifiche graduatorie: per gli studenti universitari e per i neo diplomati. Le due borse di studio saranno assegnate ai più meritevoli. Il conferimento è demandato al Parroco della Chiesa Madre di Butera, l’arciprete don Filippo Ristagno, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e sarà fatto il 25 dicembre.