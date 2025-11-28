Bompensiere. Bene sessione di microchippatura di cani padronali. Scadenza termine entro il 30 novembre

BOMPENSIERE. Si è svolta la sessione di microchippatura dei cani padronali. Hanno partecipato diversi cittadini del nostro comune e dei comuni limitrofi. Il sindaco ha inteso ringraziare per la collaborazione L’ASP di Caltanissetta nella persona del Dott. Elia Rizzo e del Dott. Vittorio Amico.

Un ringraziamento anche al vicesindaco Sebastiano Burruano e ai dipendenti comunali per essersi impegnati per il raggiungimento dell’obiettivo. Il primo cittadino bompensierino ha infine ricordato che la scadenza per il contributo per le sterilizzazioni è il 30 novembre solo per i residenti.