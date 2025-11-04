Ambiente, Lorefice(M5S): “A Gela 20 milioni per imprese fermi, bonifiche a rilento, Governo intervenga”

“Venti milioni per il rilancio dell’imprenditoria fermi dal 2018, risanamento ambientale per l’area di Gela che va a passo di lumaca e sportello locale promesso da Regione e Ministero mai attivato. È l’ennesima prova di come il Sud venga dimenticato. Inaccettabile che un territorio già provato da decenni di inquinamento e crisi industriale venga ancora ignorato. Il Governo ha l’obbligo morale, civile e politico di intervenire subito per sbloccare i fondi e curare la Sicilia e il Mezzogiorno.”

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice,Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.