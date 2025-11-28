Salute

A Gela bilancio positivo per le “Giornate Fai Scuola all’insegna della lettura” tenutesi nella Biblioteca comunale

Redazione 1

Ven, 28/11/2025 - 22:27

Si sono concluse con un bilancio più che positivo le “Giornate FAI scuola all’Insegna della Lettura”, tenutasi da lunedì e fino ad oggi presso la Biblioteca Comunale di Gela.

L’evento, che ha registrato un’affluenza massiccia di cittadini, studenti di ogni ordine e grado e insegnati , è stata promosso dall’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina e dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, Delegazione di Caltanissetta .
L’iniziativa ha trasformato la biblioteca in un vivace polo culturale, proponendo un ricco calendario di attività per avvicinare la comunità al piacere della lettura e valorizzare il patrimonio librario locale, il fondo antico e una serie di iniziative laboratoriali . Le sale, normalmente regno di silenzioso studio, hanno risuonato per tutte le 5 giornate di voci, domande e scoperte.
“Siamo felici del risultato straordinario ottenuto in questa mattinata ma più in generale per le presenza in biblioteca ormai più di 5000 in pochissimo tempo,la nostra biblioteca É tornato un luogo vivo di cultura”, ha dichiarato l’Assessore Peppe Di Cristina.

“Vedere la biblioteca così viva, piena di giovani e meno giovani, è la conferma che c’è un grande desiderio di cultura nella nostra città. Queste giornate non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza. L’obiettivo, condiviso con il FAI, è stato proprio quello di riportare la biblioteca al centro della vita sociale e culturale di Gela, facendola percepire non come un luogo austero, ma come una casa aperta a tutti, dove la conoscenza diventa un’esperienza condivisa e un tassello importante nella strategia di rilancio culturale della città di Gela, dimostrando che quando istituzioni e società civile collaborano, i risultati sono tangibili e carichi di futuro.
Un ringraziamento va a tutti le scuole ai loro insegnati ma in particolari agli studenti”.

