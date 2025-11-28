A Gela bilancio positivo per le “Giornate Fai Scuola all’insegna della lettura” tenutesi nella Biblioteca comunale

Si sono concluse con un bilancio più che positivo le “Giornate FAI scuola all’Insegna della Lettura”, tenutasi da lunedì e fino ad oggi presso la Biblioteca Comunale di Gela.

L’evento, che ha registrato un’affluenza massiccia di cittadini, studenti di ogni ordine e grado e insegnati , è stata promosso dall’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina e dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, Delegazione di Caltanissetta .

L’iniziativa ha trasformato la biblioteca in un vivace polo culturale, proponendo un ricco calendario di attività per avvicinare la comunità al piacere della lettura e valorizzare il patrimonio librario locale, il fondo antico e una serie di iniziative laboratoriali . Le sale, normalmente regno di silenzioso studio, hanno risuonato per tutte le 5 giornate di voci, domande e scoperte.

“Siamo felici del risultato straordinario ottenuto in questa mattinata ma più in generale per le presenza in biblioteca ormai più di 5000 in pochissimo tempo,la nostra biblioteca É tornato un luogo vivo di cultura”, ha dichiarato l’Assessore Peppe Di Cristina.

“Vedere la biblioteca così viva, piena di giovani e meno giovani, è la conferma che c’è un grande desiderio di cultura nella nostra città. Queste giornate non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza. L’obiettivo, condiviso con il FAI, è stato proprio quello di riportare la biblioteca al centro della vita sociale e culturale di Gela, facendola percepire non come un luogo austero, ma come una casa aperta a tutti, dove la conoscenza diventa un’esperienza condivisa e un tassello importante nella strategia di rilancio culturale della città di Gela, dimostrando che quando istituzioni e società civile collaborano, i risultati sono tangibili e carichi di futuro.

Un ringraziamento va a tutti le scuole ai loro insegnati ma in particolari agli studenti”.