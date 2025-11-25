Salute

A Caltanissetta la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo “Ruggero Settimo” sul tema della violenza sulle Donne

Mar, 25/11/2025 - 15:48

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è intervenuta ad un incontro organizzato con gli studenti del Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta.

L’ispettore superiore Nadia Lumia, della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, e Valentina Matraxia, presidente del Centro Antiviolenza Galatea Onlus, hanno partecipato al momento di riflessione sulla delicata e attuale tematica, dialogando con gli studenti degli indirizzi classico, linguistico, coreutico e audiovisivo-multimediale dell’istituto.

