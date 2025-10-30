Villalba. Sul sito istituzionale del Comune pubblicato l’elenco dei beneficiari della “Carta dedicata a Te 2025”

VILLALBA. E’ disponibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Villalba, l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025. Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino. Le carte sono disponibili, per il ritiro, presso gli uffici di Poste Italiane a partire, preferibilmente, dal primo giorno lavorativo successivo al 5 novembre. I nuovi beneficiari potranno ritirare la Carta Dedicata a Te presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese. Per il ritiro è necessario presentare allo sportello:

il Codice di riferimento rilasciato dal Comune attraverso apposito modello;

documento di identità in corso di validità;

codice fiscale/tessera sanitaria.

Per coloro che sono stati beneficiari nel 2023 e nel 2024, qualora fossero ancora in possesso della stessa, non dovranno recarsi presso l’Ufficio Postale, poiché l’importo sarà direttamente accreditato sulla Carta di cui si è titolare. Qualora il beneficiario avesse smarrito la relativa Carta e non ne fosse più impossesso, potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

Per coloro che sono stati beneficiari nel 2023 e nel 2024, qualora fossero ancora in possesso della stessa, non dovranno recarsi presso l’Ufficio Postale, poiché l’importo sarà direttamente accreditato sulla Carta di cui si è titolare. Qualora il beneficiario avesse smarrito la relativa Carta e non ne fosse più impossesso, potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello: un documento di identità in corso di validità;

il codice fiscale/tessera sanitaria;

la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2025; l’importo va utilizzato interamente entro e non oltre il 28 febbraio 2026 a pena decadenza del beneficio.