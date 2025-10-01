Salute

UILDM di Mussomeli: campagna di sensibilizzazione per segnaletica e parcheggi riservati alle persone con disabilità

Redazione 3

UILDM di Mussomeli: campagna di sensibilizzazione per segnaletica e parcheggi riservati alle persone con disabilità

Mer, 01/10/2025 - 12:21

Condividi su:

UILDM Mussomeli: una nuova campagna per segnaletica e parcheggi riservati alle persone con disabilità.

La UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Sezione di Mussomeli, lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le amministrazioni comunali della provincia di Caltanissetta – e non solo – per promuovere una maggiore attenzione al tema dell’accessibilità e del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. «Troppo spesso assistiamo a episodi di utilizzo improprio dei parcheggi riservati o di ostruzione degli scivoli di accesso ai marciapiedi – dichiara Giuseppe Carapezza, presidente UILDM Mussomeli –. Per un automobilista distratto può sembrare un gesto banale, ma per una persona in carrozzina significa perdere autonomia, dignità e libertà di movimento».

Flavio Di Tavi

La proposta UILDM si articola in cinque punti: adozione di una nuova segnaletica stradale con la frase: “Se vuoi il mio posto, prenditi il mio handicap”; 1. revisione e riqualificazione degli stalli riservati già esistenti; 2. creazione di nuovi parcheggi in aree ad alta frequentazione (scuole, ospedali, uffici pubblici, piazze principali, parchi); 3. avvio di una campagna di sensibilizzazione pubblica rivolta ai cittadini; 4. rafforzamento dei controlli per scoraggiare i comportamenti scorretti. L’iniziativa, che sarà diffusa in tutta la provincia nissena e anche oltre i confini provinciali, nasce da un’idea di Flavio Di Tavi, socio UILDM e volontario attivo, che ha proposto la campagna all’associazione. «Un messaggio diretto e incisivo, affiancato da interventi concreti sul territorio – aggiunge Carapezza – può contribuire a costruire una comunità più rispettosa, inclusiva e solidale». Con questa campagna, la UILDM di Mussomeli intende stimolare un confronto con le istituzioni locali e sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si compia insieme un passo importante verso una società più attenta ai bisogni delle persone con disabilità.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta