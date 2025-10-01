UILDM di Mussomeli: campagna di sensibilizzazione per segnaletica e parcheggi riservati alle persone con disabilità

UILDM Mussomeli: una nuova campagna per segnaletica e parcheggi riservati alle persone con disabilità.

La UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Sezione di Mussomeli, lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le amministrazioni comunali della provincia di Caltanissetta – e non solo – per promuovere una maggiore attenzione al tema dell’accessibilità e del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. «Troppo spesso assistiamo a episodi di utilizzo improprio dei parcheggi riservati o di ostruzione degli scivoli di accesso ai marciapiedi – dichiara Giuseppe Carapezza, presidente UILDM Mussomeli –. Per un automobilista distratto può sembrare un gesto banale, ma per una persona in carrozzina significa perdere autonomia, dignità e libertà di movimento».

Flavio Di Tavi

La proposta UILDM si articola in cinque punti: adozione di una nuova segnaletica stradale con la frase: “Se vuoi il mio posto, prenditi il mio handicap”; 1. revisione e riqualificazione degli stalli riservati già esistenti; 2. creazione di nuovi parcheggi in aree ad alta frequentazione (scuole, ospedali, uffici pubblici, piazze principali, parchi); 3. avvio di una campagna di sensibilizzazione pubblica rivolta ai cittadini; 4. rafforzamento dei controlli per scoraggiare i comportamenti scorretti. L’iniziativa, che sarà diffusa in tutta la provincia nissena e anche oltre i confini provinciali, nasce da un’idea di Flavio Di Tavi, socio UILDM e volontario attivo, che ha proposto la campagna all’associazione. «Un messaggio diretto e incisivo, affiancato da interventi concreti sul territorio – aggiunge Carapezza – può contribuire a costruire una comunità più rispettosa, inclusiva e solidale». Con questa campagna, la UILDM di Mussomeli intende stimolare un confronto con le istituzioni locali e sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si compia insieme un passo importante verso una società più attenta ai bisogni delle persone con disabilità.