Salute

Tudor, Juve ha deciso per l’esonero

AdnKronos

Tudor, Juve ha deciso per l’esonero

Lun, 27/10/2025 - 12:27

Condividi su:

(Adnkronos) – La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Si attende solo l'ufficialità. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l'ennesimo cambio di panchina. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta