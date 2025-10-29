Sutera. L’8 novembre convegno sulla donazione degli organi con particolare attenzione alla donazione del cuore

SUTERA. Nella giornata di sabato 8 novembre 2025 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con A.I.D.O. e Rotary Club, organizza un convegno sulla donazione degli organi, con particolare attenzione alla donazione del cuore.

Durante l’incontro interverranno ospiti dell’Ismett di Palermo, che condivideranno le proprie esperienze e professionalità nel campo dei trapianti e della donazione. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione su un tema di grande valore umano e sociale. L’evento si terrà presso l’Auditorium ex Agonizzanti dalle ore 18.