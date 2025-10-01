Sutera. Il 3 ottobre in Piazza Carmine Sit In della Pace per dire no a guerre e genocidi

SUTERA. Il 3 ottobre dalle ore 18 alle 20 sit in della Pace a Piazza Carmine a Sutera. Il Comune di Sutera ha deciso di patrocinare e sostenere l’iniziativa “Sit in della Pace – Art. 3”, promossa dall’Associazione Girasoli – Arci ~Magazzino Multiculturale Ex Oleificio, insieme a Image All The People.

Un momento pubblico di riflessione e responsabilità collettiva, per ribadire con forza il nostro impegno a fermare ogni forma di violenza, odio e genocidio, nel rispetto dell’Articolo 3 della Costituzione Italiana, che sancisce l’uguaglianza e la dignità di ogni persona. Un sit-in per la pace, per i diritti, per la convivenza tra i popoli.