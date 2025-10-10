Sutera. Approvato in Giunta progetto esecutivo per messa in sicurezza della strada tra la Sp 20 e la Sp 20 bis

SUTERA. Approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e la riqualificazione della strada tra la SP20 e la SP20bis. L’approvazione è arrivata con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 09/10/2025 con l’ok al progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di collegamento tra la SP20 e la SP20bis”, per un importo complessivo di € 950.000,00.

L’opera sarà inserita all’interno della Strategia delle Aree Interne che punta al miglioramento della viabilità del vallone in una strada dove transitano studenti e cittadini che si recano a Mussomeli per raggiungere scuole, ospedale, uffici e le varie attività commerciali.

L’intervento prevede il consolidamento del tracciato, la manutenzione straordinaria dell’intera carreggiata, nuove aiuole spartitraffico, una piazzola autobus con posteggio adiacente munito di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e un sistema di monitoraggio del traffico.