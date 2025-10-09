Spaccio di sostanze stupefacenti e furti in abitazione, 47enne arrestato a Gela

La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un quarantasettenne in esecuzione di provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, dovendo scontare tre anni e venti giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva della Corte d’Appello etnea poiché ritenuto colpevole dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e furti in abitazione. L’uomo, rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza è stato tradotto alla Casa Circondariale di Gela dove sconterà la pena.