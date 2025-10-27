Salute

Sommatino. Per la commemorazione dei defunti c’è il servizio navetta gratuito per il cimitero

Lun, 27/10/2025 - 22:05

SOMMATINO. In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Sommatino mette a disposizione dei cittadini un servizio navetta gratuito per raggiungere il cimitero. Questi i giorni e orari del servizio:

• Sabato 1 novembre: dalle ore 14:00 fino alla chiusura del cimitero

• Domenica 2 novembre: dalle ore 08:00 alle 13:30

Fermate previste:

1. Piazza Cairoli

2. Cimitero

3. Piazzale San Pio

4. Casello Blu

5. Semaforo

6. Circonvallazione (Palestra)

7. Padre Gioachino

8. Corso Roma (traversa Canale)

L’iniziativa è pensata per agevolare gli spostamenti dei cittadini nei giorni di maggiore affluenza e ridurre il traffico nei pressi del cimitero.

