Sommatino. Per la commemorazione dei defunti c’è il servizio navetta gratuito per il cimitero

SOMMATINO. In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Sommatino mette a disposizione dei cittadini un servizio navetta gratuito per raggiungere il cimitero. Questi i giorni e orari del servizio:
• Sabato 1 novembre: dalle ore 14:00 fino alla chiusura del cimitero
• Domenica 2 novembre: dalle ore 08:00 alle 13:30
Fermate previste:
1. Piazza Cairoli
2. Cimitero
3. Piazzale San Pio
4. Casello Blu
5. Semaforo
6. Circonvallazione (Palestra)
7. Padre Gioachino
8. Corso Roma (traversa Canale)
L’iniziativa è pensata per agevolare gli spostamenti dei cittadini nei giorni di maggiore affluenza e ridurre il traffico nei pressi del cimitero.