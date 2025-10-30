Sommatino. Per il 1° novembre il servizio di raccolta dei rifiuti sarà svolto regolarmente

SOMMATINO. Sabato 1° novembre, Festa di Tutti i Santi, il servizio di raccolta rifiuti sarà regolarmente svolto secondo il calendario in vigore. In tale giornata è previsto il ritiro della frazione indifferenziata.

Si ricorda che la frazione indifferenziata comprende solo i rifiuti che non possono essere riciclati nelle altre raccolte: piccoli scarti non riciclabili, assorbenti, stracci sporchi, lettiere per animali, mozziconi, spugne, oggetti rotti non separabili.

Non devono essere conferiti nella frazione indifferenziata: plastica, cartone, vetro, metalli e rifiuti organici (umido), che vanno invece smaltiti nelle rispettive raccolte dedicate.