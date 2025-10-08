Sommatino. L’8 e 9 novembre quarta edizione della Sagra dell’Agricoltura in Piazza Centrale

SOMMATINO. Cresce l’attesa per la quarta edizione della Sagra dell’Agricoltura a Sommatino. L’evento si svolgerà in Piazza Centrale nei giorni dell’8 e 9 novembre 2025. Saranno due giorni dedicati alle tradizioni, ai sapori autentici e al cuore pulsante del territorio.

Previste degustazioni di prodotti tipici, musica e spettacoli dal vivo ed esposizioni artigianali per quella che si prospetta come una kermesse destinata a promuovere e valorizzare l’immagine di Sommatino e del suo entroterra sempre ricco di storica, cultura e tradizioni. Il tutto nel contesto di una festa destinata a celebrare il lavoro, la passione e le radici della comunità sommatinese.