Sommatino. In corso la campagna di prevenzione dei tumori del colon retto promossa dall’Asp 2 Caltanissetta

SOMMATINO. L’amministrazione comunale guidata da Salvatore Letizia ha comunicato a tutti gli assistiti di età compresa tra i 50 e i 69 anni che è in corso la campagna di prevenzione dei tumori del colon retto promossa dall’ASP 2 di Caltanissetta.

Gli interessati sono invitati a presentarsi presso il Poliambulatorio di Sommatino nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, per ritirare il kit colon retto necessario per l’adesione allo screening. Si raccomanda la massima partecipazione a un’iniziativa di grande importanza per la tutela della salute pubblica.