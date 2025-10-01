Sommatino. Il Comune ha aderito alla Campagna Nastro Rosa promossa da Airc illuminando di rosa la Torre Civica

SOMMATINO. Questa sera la Torre Civica sarà illuminata di rosa in occasione della Campagna Nastro Rosa promossa da AIRC, dedicata alla prevenzione e alla ricerca sul tumore al seno. Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Letizia.

L’iniziativa rappresenta un gesto simbolico di sostegno alla ricerca scientifica e di vicinanza a tutte le persone che affrontano la malattia. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a unirsi nel diffondere il messaggio di prevenzione e nella sensibilizzazione su un tema che riguarda la salute di tutti.