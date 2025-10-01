Salute

Sommatino. Il Centro gestionale screening dell’Asp promuove iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica

Redazione 1

Mer, 01/10/2025 - 22:08

SOMMATINO. L’Amministrazione comunale ha reso noto che venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in via Fontaine, si svolgerà un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica, promossa dal Centro Gestionale Screening dell’ASP di Caltanissetta.

Nel corso della mattinata sarà possibile:

• Ritirare il SOF-Test per lo screening del colon-retto (per uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni);

• Effettuare le prenotazioni per lo screening mammografico (per donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni);

• Effettuare le prenotazioni per il PAP Test e per l’HPV Test (per donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni).

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 0934 506056. L’Amministrazione comunale invita la popolazione interessata a partecipare a questa iniziativa di grande rilevanza per la tutela della salute pubblica e per la diffusione della cultura della prevenzione.

