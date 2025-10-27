Sommatino. Il 28 ottobre alle 17 convocato il Consiglio comunale: ecco l’ordine del giorno

SOMMATINO. E’ stato convocato per martedi 28 ottobre 2025 alle ore 17 il consiglio comunale. La seduta si svolgerà presso l’ex Palazzo Municipale. Questo l’Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali seduta precedente
2. Approvazione rendiconto gestione finanziaria 2024
3. Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2024 – Provvedimento di ripiano
4. Affidamento in concessione del servizio di riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva TARI, IMU, CUP, sanzioni C.d.S.
5. Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2023
E’ possibile seguire la seduta anche in modalità streaming attraverso la sezione “Consigli comunali in diretta” sul sito del Comune di Sommatino.