Sommatino. Il 18 ottobre alle 18,30 workshop sulle Produzioni autoctone a Palazzo Trabia

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare al workshop partecipativo “Produzioni autoctone – a supporto di un turismo d’accoglienza consapevole”, che si terrà sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso Palazzo Trabia, in via Trabia n. 31 a Sommatino.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Sicilia di Mezzo”, rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto tra cittadini, imprese, associazioni e operatori del territorio.

Sarà un momento per condividere idee, raccontare esperienze e riflettere insieme sulle potenzialità delle produzioni locali come motore di sviluppo e di accoglienza sostenibile.