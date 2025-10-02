Sommatino. Flavio Di Tavi annuncia di non far più parte di Fratelli d’Italia

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo nota di Flavio Di Tavi con la quale lo stesso ha annunciato le dimissioni da Fratelli D’Italia.

“In data 2/10/2025 rassegno le mie dimissioni dal partito di fratelli d’Italia di cui sono tesserato per le seguenti ragioni il partito negli ultimi tempi mi teneva all’oscuro delle loro azioni politiche i consiglieri comunali appartenenti a fratelli d’Italia non sostenevano le mie iniziative lanciate da me sui social non venivo coinvolto nelle loro interazioni di voto in consiglio comunale.

La mia dura decisione arriva dopo l’ultimo consiglio comunale nel quale un consigliere vota insieme alla maggioranza: dopo questa azione di voto ho capito che il partito di cui faccio parte non mi appartiene più perché non rispecchia i miei valori politici oggi ho deciso di non fare più parte del partito di fratelli d’Italia di Sommatino a cui vanno i miei ringraziamenti per i due anni di militanza politica all’interno del partito con ciò volevo fare i miei migliori auguri per il futuro dell’intero partito”.

Flavio Di Tavi