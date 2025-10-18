Salute

Sommatino. Dal 22 ottobre riparte il servizio di ritiro degli indumenti usati

Sab, 18/10/2025 - 14:54

SOMMATINO. A partire da mercoledì 22 ottobre riparte il servizio del ritiro degli indumenti usati presso il Centro Polivalente dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, che ha avvertito: non saranno accettati abiti usati conferiti in sacchi neri. Andranno utilizzati solo sacchi trasparenti per facilitare il controllo e lo smistamento. Infine, ancora l’amministrazione comunale ha ricordato che conferire in modo corretto i rifiuti tessili significa dare nuova vita a ciò che non si utilizza più, contribuendo a ridurre sprechi e impatto ambientale.

