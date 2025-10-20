Salute

Sommatino. C’è il bando per la concessione dell’esenzione per l’acquisto di buoni pasto per la mensa scolastica

Lun, 20/10/2025 - 22:39

SOMMATINO. Bando per la concessione dell’esenzione per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa anno scolastico 2025/2026.L’Amministrazione Comunale annuncia che per l’anno scolastico 2025/2026 è possibile presentare domanda per l’inserimento in graduatoria per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della mensa scolastica (periodo compreso tra novembre 2025- maggio 2026).

Per essere ammesso al beneficio, il richiedente dovrà presentare domanda, redatta su apposito modulo, disponibile presso la Casa Comunale o scaricabile direttamente dal sito istituzionale www.comune.sommatino.cl.it, esclusivamente presso il Protocollo Generale del comune di Sommatino oppure a mezzo Posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it, dalla data di pubblicazione del presente bando sino alle ore 17 del 30/10/2025, pena l’esclusione.

Maggiori dettagli vengono riportati all’interno del bando allegato sul sito del Comune di Sommatino nella sezione AVVISI.

