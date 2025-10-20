Sommatino. C’è il bando per la concessione dell’esenzione per l’acquisto di buoni pasto per la mensa scolastica

SOMMATINO. Bando per la concessione dell’esenzione per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa anno scolastico 2025/2026.L’Amministrazione Comunale annuncia che per l’anno scolastico 2025/2026 è possibile presentare domanda per l’inserimento in graduatoria per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della mensa scolastica (periodo compreso tra novembre 2025- maggio 2026).
Per essere ammesso al beneficio, il richiedente dovrà presentare domanda, redatta su apposito modulo, disponibile presso la Casa Comunale o scaricabile direttamente dal sito istituzionale www.comune.sommatino.cl.it, esclusivamente presso il Protocollo Generale del comune di Sommatino oppure a mezzo Posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it, dalla data di pubblicazione del presente bando sino alle ore 17 del 30/10/2025, pena l’esclusione.
Maggiori dettagli vengono riportati all’interno del bando allegato sul sito del Comune di Sommatino nella sezione AVVISI.