Sommatino. Castellino (PD): “Per l’amministrazione Letizia fare autocritica potrebbe servire per evitare di addossare colpe ad altri”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario cittadino del Pd Fabio Cristian Castellino in merito alla recente approvazione in Consiglio comunale del Rendiconto di gestione 2024.

“Mistificare la realtà per alcuni è proprio una grande capacità, soprattutto in questo periodo di Hallowen perchè si può finire nella classica frase:” dolcetto o scherzetto”. Stando a quanto pubblicato dall’amministrazione Letizia in merito al consiglio comunale del 28 Ottobre 2025, dove si apprende che sono stati approvati, dopo circa tre anni e mezzo, tredici strumenti finanziari e si adoperano, a fine anno, ad approvare il bilancio di previsione 2025/2027.

Occorrerebbe precisare ed informare la cittadinanza – ha precisato Castellino – che, nonostante si sia investito e non poco a carico delle casse comunali, tra società esterne e personale a scavalco proveniente da altri enti, gli obiettivi non siano stati raggiunti: forse, il prossimo anno, e quindi a fine mandato, si riuscirà ad approvare il bilancio 2026, la cui programmazione sarà fortemente limitata dai disavanzi e debiti fuori bilancio, accumulati durante la loro gestione.

Infatti si resta sbigottiti di fronte a simili affermazioni quando si legge che “Gli Strumenti finanziari sono indispensabili per regolarizzare la dotazione finanziaria dell’ente che ricordiamo aver trovato ferma al 2019”. Proprio così, oggi bisogna porsi una domanda, e cioè quando nella precedente amministrazione PD, l’attuale sindaco Letizia era consigliere comunale di opposizione, che in quel periodo costituiva la maggioranza numerica in consiglio, non ha fatto altro che procrastinare i punti portati all’approvazione del Consiglio Comunale o non votandoli oppure astenendosi o addirittura facendo decadere la validità della seduta, ad esempio citandone una su tutte quella del 28 Dicembre 2021, dove vi erano interventi strutturali di pubblica utilità che rivestivano rilevante interesse per il nostro tessuto economico e sociale e civile (es.: Caserma dei Carabinieri, dissesto idrogeologico, ecc..); non erano anche quelli provvedimenti finanziari da votare per il bene della comunità o si è voluto fare pagare un prezzo ingiusto ai sommatinesi per posizioni politiche personali ?

Gli stessi bilanci che Letizia oggi afferma di averli approvati perché non lo fece quando era consigliere comunale? Oggi il rendiconto 2024 approvato dall’Amministrazione Letizia, che riporta un risultato negativo pari ad Euro – 438.611,26 rimarca, anzi peggiora! quello dell’anno precedente 2023 pari ad Euro -146.327,01 approvando, registrando Debiti fuori bilancio a colpi di 300.000 mila euro l’anno, mancata restituzione di cassa e pagamento dei fornitori con notevoli ritardi.

Per non parlare dei numerosi finanziamenti persi, sul fronte delle opere pubbliche, dei servizi sociali, delle iniziative produttive e degli interventi finanziati dalla precedente amministrazione quasi tutti in fase di stallo. Ad oggi, con un mandato politico ormai a compimento, questa risulta la cartina tornasole dell’amministrazione Letizia che versa in uno stato comatoso, che annaspa giorno dopo giorno trascinando con sé un carrozzone politico privo di una rotta, affidandosi a dichiarazioni approssimate e vaghe prive di sussistenza.

Una delle principali conseguenze della mancanza dei bilanci comporta un drastico vuoto nell’apparato dell’organico comunale, che una volta andato in pensione non viene rimpiazzato. Ad oggi si registrano vuoti d’organico, lo stesso organico che si trova non adeguatamente formato/preparato per affrontare le necessarie esigenze del territorio. Di fronte a tutto ciò quale soluzione intende adottare l’amministrazione Letizia? Fare un un’ autocritica potrebbe servire per individuare eventuali responsabilità, ma soprattutto evitare di addossare colpe ad altri”.

Fabrio Cristian Castellino, segretario del circolo del Partito Democratico.