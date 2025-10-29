Sommatino. Approvato il Rendiconto 2024 in Consiglio. L’amministrazione: “Un importante passo avanti”

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale ha annunciato che nella seduta di Consiglio Comunale del 28/10/25 è stato approvato il Rendiconto 2024. In una nota, la stessa amministrazione comunale ha sottolineato: “Un grande passo avanti da parte dell’Amministrazione, che da quando si è insediata ha complessivamente approvato 13 strumenti finanziari, e si appresta ad approvare il Bilancio di previsione 25/27.

Gli strumenti finanziari sono indispensabili per regolarizzare la dotazione finanziaria dell’Ente, che ricordiamo aver trovato ferma al 2019. Cogliamo l’occasione anche per fare chiarezza con la cittadinanza a proposito di un post che ci dicono stia girando a firma di due consiglieri comunali della DC, e condiviso dalla Presidente del Consiglio Comunale, il quale ci lascia sinceramente colpiti per quanta disinformazione si tenti di diffondere pur di screditare un lavoro serio e trasparente.

Durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale l’Assessore al Bilancio, Dott. Francesco Zacco, non ha mai parlato di “paradiso in terra”, ma ha semplicemente illustrato con chiarezza e dati alla mano la situazione reale del Comune, spiegando i risultati di un percorso complesso ma impostato con responsabilità e verità.

I numeri vanno letti e compresi, non strumentalizzati. Il rendiconto 2024 evidenzia difficoltà, sì, ma anche progressi nella gestione, nel controllo dei conti e nella trasparenza amministrativa.

L’Amministrazione ha scelto di affrontare le criticità a viso aperto, non di nasconderle. Durante la seduta, i Consiglieri di opposizione non hanno posto domande di merito né presentato proposte concrete. Nessuna analisi, nessuna idea costruttiva: solo accuse e tentativi di creare confusione. Invitiamo tutti i cittadini di Sommatino a guardare la registrazione integrale del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2025, disponibile sul sito del Comune, nella sezione “Consigli Comunali in diretta”.

Solo ascoltando direttamente gli interventi potrete farvi un’opinione libera, fondata sui fatti e non sulle distorsioni. L’Amministrazione Letizia continuerà a lavorare con trasparenza, responsabilità e impegno per il bene del nostro paese. Ieri si è fatto un grande passo avanti da parte dell’Amministrazione, che da quando si è insediata, lo ribadiamo, ha approvato ben 13 strumenti finanziari per recuperare l’immobilismo del passato e riportare il Comune a gestire strumenti finanziari ordinari. Continuiamo quindi ad andare avanti nella consapevolezza di operare per il bene del nostro paese”.