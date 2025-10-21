Servizi straordinari di controllo a Gela, sequestrati cinque coltelli detenuti illegalmente e sei denunce per droga e armi

Gela, eseguiti servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato: sei persone denunciate per droga e armi, 511 identificate, controllati 140 veicoli.

Lo scorso fine settimana il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela ha eseguito attività straordinaria di controllo del territorio, predisposta dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. I controlli hanno interessato i luoghi di aggregazione di soggetti, anche minori di età, dediti alla commissione di reati, quali: Macchitella, Caposoprano, Setteferine, lungomare e zone limitrofe.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno identificato 511 persone e controllato 140 veicoli. Sono state elevate 12 sanzioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa dei mezzi, sosta selvaggia, cinture di sicurezza e uso del cellulare alla guida. Eseguite 5 perquisizioni e segnalate 3 persone per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Caltanissetta. Nel corso della perquisizione eseguita su un’autovettura sono stati sequestrati cinque coltelli detenuti illegalmente. In totale sono 6 le persone che sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Gela, a vario titolo, due per detenzione ai fini di spaccio di hashish, tre poiché sorprese in possesso di armi da taglio, una per detenzione abusiva di munizionamento.