Serradifalco. Nasce la nuova via delle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il loro domicilio

SERRADIFALCO. Nasce una nuova via a Serradifalco, ma non si tratta di un’arteria viaria dedicata ad un personaggio famoso, ma alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita. Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha infatti approvato il provvedimento con il quale ha dato il via libera alla nascita della “Via della casa comunale”.

La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel comune di domicilio. Il domicilio, infatti, è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune.

L’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune. Da qui la decisione che in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari, i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune.

La via fittizia, territorialmente non esistente sarà “Via della casa comunale” per l’iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora – che abbiano i requisiti di legge e che abbiano avuto l’ultima residenza presso il comune di Serradifalco. In tale via saranno iscritti e certificati con numero progressivo dispari sia i “senza tetto”, risultanti dal censimento, sia i senza fissa dimora che hanno eletto nel proprio domicilio il Comune.