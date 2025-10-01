Serradifalco. Le reliquie del Patrono San Leonardo portate in processione il 9 novembre, per il 180° anniversario di dedicazione della Chiesa Madre

SERRADIFALCO. L’arciprete don Biagio Biancheri ha annunciato che il prossimo 9 novembre ricorrerà il 180° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre, intitolata a San Leonardo Abate, patrono della Città di Serradifalco. A consacrarla nel 1845 fu il primo Vescovo di Caltanissetta, S.E. Mons. Antonino Maria Stromillo, che celebrò il rito di dedicazione della Chiesa Madre il cui arciprete, allora, era il rev. don Orazio Sferrazza, mentre il sindaco di Serradifalco era don Felice Cacciatore.

L’evento della dedicazione, tra fede, devozione e storia, come sempre è molto sentito da parte della comunità cattolica cittadina che ogni anno lo celebra, assieme all’Unità pastorale serradifalchese, all’interno di quella chiesa Madre che fu eretta per volere della famiglia Lo Faso.

In vista dell’importante ricorrenza, l’Arciprete ha annunciato un dettaglio di rilievo: subito dopo la festa liturgica del 6 novembre in onore di San Leonardo, nel cuore del Giubileo della Speranza, verranno portate in processione in modo straordinario le sacre reliquie del Patrono, custodite sotto la mensa eucaristica della Chiesa Madre.

Di certo c’è che Serradifalco si prepara a vivere questo evento come una tappa significativa della propria storia religiosa e civile, affidando l’anniversario all’intercessione della Vergine Maria e di San Leonardo Abate, perché continui a illuminare il cammino di fede e di speranza del popolo serradifalchese.