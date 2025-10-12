Serradifalco. Il violinista Riccardo Palmeri ammesso presso la prestigiosa l’Accademia Perosi di Biella

SERRADIFALCO. Riccardo Palmeri, violinista serradifalchese di appena 13 anni, è stato ammesso nella classe di violino dei maestri Pavel Berman ed Eva Bindere presso l’Accademia Perosi di Biella. Si tratta di un’ammissione di valore per il figlio d’arte (suo padre Fabio e sua madre Barbara sono entrambi musicisti e docenti di musica). A preparare Riccardo per affrontare questa nuova avventura è stato il suo maestro Donato Cuciniello. L’Accademia Perosi di Biella è una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane.

Nata all’inizio degli anni Ottanta, nel 1984, con l’intento di riunire i più apprezzati docenti del panorama internazionale all’interno della stessa istituzione, negli anni, attraverso una moltitudine di attività che ruotano attorno ai corsi di alto perfezionamento, si è distinta quale modello straordinario di promozione della musica. Gli studenti che partecipano ogni anno ai corsi di perfezionamento, provengono da oltre 40 Paesi. Grazie al confronto con l’esperienza di docenti, compositori, critici e concertisti accrescono la loro preparazione.

Molti diplomati in Accademia sono ora docenti di Conservatorio, professori nelle Orchestre Liriche e Sinfoniche Europee o concertisti di fama internazionale. L’Accademia è operante nell’ambito dell’eccellenza nazionale riconosciuta con risorse del Ministero della Cultura per l’altissima formazione, costituisce una bottega per giovani di talento ed è stata insignita con la medaglia del presidente della Repubblica.