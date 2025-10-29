Serradifalco. Il 30 ottobre presentazione del libro di don Biagio Biancheri “La carità cittadina. Chiesa e società in Giacomo Cusmano”

SERRADIFALCO. Nel contesto delle celebrazioni per il 180° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre di Serradifalco, sarà presentato il volume “La carità cittadina. Chiesa e società in Giacomo Cusmano”, scritto dall’Arciprete don Biagio Biancheri.

L’opera del Vicario Foraneo di San Cataldo, esplora la visione sociale e cristiana del beato Giacomo Cusmano, fondatore del Boccone del Povero, mettendo in luce l’attualità del suo pensiero e della sua azione nella Sicilia dell’Ottocento. Cusmano, medico divenuto sacerdote, fu tra i primi a concepire la carità come dimensione civica, non solo religiosa: per lui i poveri non erano un peso sociale, ma veri “concittadini”, titolari di diritti e portatori di dignità.

L’Arciprete Biancheri, studioso ed esperto della vita del Cusmano, evidenzia come il prete palermitano, seppe dialogare con autorità civili e amministrazioni locali, promuovendo una collaborazione tra Chiesa e società che anticipava, con sorprendente lucidità, i moderni principi di sussidiarietà e solidarietà. “La carità, scrive l’Arciprete, fu per Cusmano un vero regime sociale, fondato sul bene comune e sull’amore fraterno.

Il libro, arricchito da fonti epistolari e documenti d’archivio, rappresenta un contributo significativo non solo alla storiografia ecclesiastica, ma anche alla riflessione civile contemporanea: in un tempo in cui si discute di povertà e diritti sociali, il messaggio cusmaniano risuona con forza rinnovata.

La presentazione del volume, inserita nel programma delle celebrazioni per il 180° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre di Serradifalco, offrirà alla comunità sia civile che ecclesiale serradifalchese, un’occasione di riflessione sulla carità come responsabilità comunitaria e sulla vocazione della Chiesa a farsi, ancora oggi, “casa della speranza” per ogni uomo.

A presentare il volume sarà il Dott. Giuseppe Paruzzo, Direttore della Caritas della Diocesi di Caltanissetta e il Prof. Giovanni Costa, Docente di Lettere e Storia. Modererà l’incontro la Prof.ssa Giovannella Difrancesco, Docente di IRC. L’appuntamento è per giovedì 30 ottobre, alle ore 19:00, presso il salone parrocchiale della Chiesa Madre di Serradifalco.

(foto Salvatore Middione)