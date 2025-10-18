Serradifalco. Il 19 ottobre si celebra la Giornata in memoria delle vittime del lavoro

SERRADIFALCO. Domenica 19 ottobre si svolgerà una Giornata in memoria delle vittime del lavoro. Una giornata davvero speciale con il Comune di Serradifalco che è stato scelto, tra tutti i comuni del territorio, per ospitare la cerimonia provinciale organizzata da ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) in memoria delle Vittime del Lavoro.

Il programma prenderà il via alle 9:30 con la Santa Messa nella Chiesa Madre. Alle 10,30 Corteo con la Banda Cavaliere “A. Licalsi” e deposizione di una corona al Monumento dedicato alle Vittime del Lavoro nella “Villetta del Minatore”.

Alle 12 Cerimonia civile presso il Teatro Comunale “Antonio De Curtis”. Sarà un momento di memoria, rispetto e riflessione sul valore della vita, del lavoro e della sicurezza, che richiama tutti, istituzioni e cittadini, a un impegno comune e costante.