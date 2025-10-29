Serradifalco. Ecco i nuovi appuntamenti della 9^ edizione della Settimana di prevenzione oncologica

SERRADIFALCO. Prosegue con successo la 9^ edizione della Settimana di prevenzione oncologica serradifalchese organizzata dall’associazione No Serradifalko del presidente Marcello palermo.
Oggi, mercoledì 29 ottobre alle 18 ci sarà la presentazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Aiutiamo Colapesce” presso la Sala Convegni Sicilbanca di via Duca. Giovedì 30 ottobre, oltre alle attività di prevenzione, previste dalle 9 alle 16 anche visite dermatologiche e mappatura dei nei presso lo Sportello Permanente degli Screening Oncologici di Serradifalco (al piano terra Palazzo Comunale).
Dalle 9 alle 17 previsti esami ci sarà spazio anche per esami PAP-HPV test presso il Consultorio Familiare di Serradifalco. Alle 18 spazio al rapporto sport – salute con il triangolare di calcio “Un gol per la prevenzione” presso lo Stadio Comunale “Antonio Alaimo”.
Infine, venerdì 31 ottobre dalle 9 alle 13,30 visite senologiche presso lo Sportello Permanente degli Screening Oncologici di Serradifalco (al piano terra del Palazzo Comunale), mentre alle 18 prenderà il via la cerimonia conclusiva della 9^ edizione della Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese.