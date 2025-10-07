Serradifalco. Approvata proposta progetto esecutivo per ristrutturazione e efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport

SERRADIFALCO. Approvata la proposta relativa alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del Palazzetto dello sport.

Tale progettazione rientra nella finanza di progetto (project financing) approvata dalla Giunta che, nel 2020, ha valutato positivamente la fattibilità della suddetta proposta di Project Financing riguardante l’affidamento in concessione della “Progettazione esecutiva/definitiva di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport”. Il project financing era previsto che sarebbe stato realizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica F.A.L.CO. di Serradifalco.

La stessa Associazione sportiva s’è aggiudicata la concessione mentre la firma della convenzione con il Comune è arrivata nel 2022. Nel marzo del 2024 l’ing. Salvatore Vancheri e l’arch. Sergio Lattuca, incaricati dall’Associazione, hanno trasmesso gli elaborati relativi al progetto esecutivo aggiornandolo nell’aprile 2024. Il progetto ha acquisito pareri favorevoli di Coni, Vigili del Fuoco, del Responsabile dell’Area Po4 del Comune e del Responsabile del Presidio Sanitario.

L’intervento non prevede a carico del Comune di Serradifalco alcun esborso economico e non grava finanziariamente sul bilancio comunale. Il progetto, essendo inferiore a 150 mila euro, non è assoggettato all’obbligo di pianificazione tramite “Piano Triennale delle Opere Pubbliche”. L’importo del progetto approvato è di 139.717,99 euro, di cui 99.274,64 euro per lavori comprensivi di 2.382,46 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e 40.443,35 euro per somme a disposizione.