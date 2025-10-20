Serradifalco. Affidamento diretto dei lavori per la sostituzione della Tribuna Sud del campo sportivo comunale “Antonio Alaimo”

SERRADIFALCO. Si procederà con l’affidamento diretto tramite la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) con invito ad almeno 3 operatori economici per l’assegnazione dei lavori di sostituzione della Tribuna Sud del campo sportivo comunale recentemente intitolato ad Antonio Alaimo.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 103.734,36 euro oltre Iva, mentre il costo della manodopera è di 18.018,43 euro, con 2.397,88 euro quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e 101.336,48 euro quale importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta. L’intero intervento ammonta a 137.200 euro finanziato dall’assessorato regionale dello Sport e dello Spettacolo. Ovviamente l’attesa per questo intervento è veramente tanta.

In effetti, a Serradifalco se da una parte, se con il nuovo stadio comunale, è sicuramente cresciuto l’entusiasmo per la squadra di calcio attualmente militante nel calcio di Promozione, dall’altro lato, tuttavia, la società è chiamata a dover in qualche modo arginare il problema legato ad un numero di biglietti che, fin qui, s’è rivelato insufficiente per quanti tifano per i falchetti.