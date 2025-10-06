Sequestrata dai Carabinieri una discarica abusiva nel Ragusano

Una discarica abusiva su un’area di circa 5000 metri quadrati è stata sequestrata, dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa coadiuvati da personale dell’Arpa, in contrada Cannitello a Santa Croce Camerina. Nella discarica, individuata in un sorvolo del 12° Nucleo Elicotteri carabinieri di Catania, erano stati abbandonati rifiuti di svariati materiali, compreso materiale di risulta edile, verosimilmente anche elementi in eternit, residui di materiale ferroso e plastico riconducibili presumibilmente alla realizzazione di impianti serricoli. Accertamenti sono in corso per individuare i titolari degli appezzamenti di terreno.