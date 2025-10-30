Santa Caterina. Il sindaco Ippolito: “La Biblioteca è tornata ad essere cuore pulsante della comunità”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito parlando della Biblioteca comunale, ha sottolineato: “Un anno fa, la nostra biblioteca riapriva le sue porte, inaugurando una nuova stagione di vita, cultura e partecipazione. Da allora, ha ritrovato energia e vitalità grazie alle tante iniziative che la animano ogni giorno: incontri informativi, corsi per adulti e ragazzi, una ricca offerta di libri e risorse digitali.

Oggi la biblioteca è tornata a essere un vero cuore pulsante della comunità, un luogo dove imparare, incontrarsi e crescere insieme.

Per accompagnare questa rinascita, abbiamo voluto rinnovarne anche l’aspetto, rendendolo più accogliente e stimolante. La nuova vetrina d’ingresso, con i suoi arredi curati e la sua luce calda, è pensata come un faro culturale: un invito aperto a chi passa, a entrare, scoprire, lasciarsi ispirare.

La nostra biblioteca non è solo uno spazio di libri, ma un’esperienza da vivere, una fonte di bellezza, conoscenza e condivisione che illumina tutta la comunità”.