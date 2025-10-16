Santa Caterina . Il 25 ottobre all’Oratorio padre Mimmo Amico si svolge l’evento “Radici, Giornata di folklore e tradizioni popolari”

SANTA CATERINA. Si svolgerà sabato 25 ottobre alle 19,30 “Radici – Giornata del Folklore e delle Tradizioni Popolari. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, si terrà presso l’Oratorio “Padre Mimmo Amico” – Santa Caterina.

Il Comune di Santa Caterina Villarmosa invita tutti alla terza edizione di RADICI, un evento dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della nostra cultura e delle tradizioni popolari!

Durante la serata sarà portata in scena la commedia brillante: “Cu siti, chi vuliti, li purtastivu li sordi” a cura dell’Associazione Teatrale “A. Musco” APS di Riesi, con la regia di Guglielmo Gallè. Ingresso gratuito. Un’occasione per ridere insieme, riscoprire le radici e condividere un momento di comunità e allegria.