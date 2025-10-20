Santa Caterina. Il 25 ottobre 3^ edizione di “Radici” con protagonisti il folklore e le tradizioni popolari

SANTA CATERINA. Sabato 25 ottobre alle 19,30 si svolgerà l’evento “Radici”, Giornata del Folklore e delle Tradizioni Popolari. L’evento si svolgerà presso l’oratorio “Padre Mimmo Amico” a Santa Caterina.

Si tratta della terza edizione di una manifestazione dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari. Durante la serata sarà portata in scena la commedia brillante: “Cu siti, chi vuliti, li purtastivu li sordi”, a cura dell’Associazione Teatrale “A. Musco” APS di Riesi, con la regia di Guglielmo Gallè. L’ingresso è gratuito.