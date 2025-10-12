Santa Caterina. Il 13 ottobre, per la Giornata della Dislessia, c’è l’evento “Vivere la dislessia: segnali, percorsi e testimonianze”

SANTA CATERINA. “Vivere la dislessia: segnali, percorsi e testimonianze”. È il titolo dell’evento che vedrà protagonista la comunità di Santa Caterina il 13 ottobre per la Giornata della Dislessia. Si tratta di un appuntamento fondamentale per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione e della didattica personalizzata per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Anche quest’anno saranno presenti esperti nazionali che guideranno nel riconoscere i segnali precoci, comprendere le buone prassi di intervento e conoscere strategie efficaci per creare un ambiente scolastico davvero inclusivo e accogliente.

La dislessia riguarda circa il 10% della popolazione mondiale, ma con adeguate metodologie e con un supporto mirato ogni studente può esprimere al meglio le proprie potenzialità. L’evento, che è stato organizzato dall’assessorato alle politiche sociali retto da Palmina Lo Re, si svolgerà nell’arco di poco più di due ore, dalle 15:30 alle 17:30, e si terrà all’interno dell’aula consiliare del Municipio.

Interverranno logopedisti, psicologi, esperti di psicomotricità e studenti che, nell’occasione, condivideranno la loro esperienza diretta con quanti prenderanno parte all’evento. Al termine, spazio per domande dal pubblico e rilascio dell’attestato di partecipazione per una giornata tutta all’insegna della formazione e del confronto.