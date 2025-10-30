Santa Caterina. Ha preso il via il servizio di dopo scuola gratuito nella Biblioteca comunale

SANTA CATERINA. Grazie al progetto di Servizio Civile “Il Cerchio della Vita”, prende il via un bellissimo servizio gratuito dedicato a bambini e ragazzi dai 5 anni in su. I volontari del Servizio Civile aspettano ogni pomeriggio per dare una mano con i compiti, leggere insieme e studiare in un clima sereno e divertente nella Biblioteca Panvini in Piazza Garibaldi dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 19:00.

Non è previsto alcun costo in quanto il servizio è completamente gratuito e non serve iscrizione. Il sindaco ha ringraziato il Direttore della Biblioteca Pippo Nicoletti, la OLP del progetto Elisabetta Gulino e soprattutto le volontarie del Servizio Civile: Flavia Pignato, Letizia Gangi e Francesca Iannello.