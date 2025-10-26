Santa Caterina. Alla Giornata del Folklore e delle Tradizioni applausi per la compagnia teatrale “Angelo Musco” di Riesi

SANTA CATERINA. Nell’ambito della terza edizione della Giornata del Folklore e delle Tradizioni, organizzata dall’Assessore alla Cultura, dottoressa Palmina Lo Re, la Compagnia Angelo Musco di Riesi, sabato 25 ottobre, ha portato in scena la commedia brillante “Cu siti, chi vuliti, li purtastivu li sordi” presso il Teatro dell’Oratorio “Padre Mimmo Amico” di Santa Caterina Villarmosa.

La serata ha avuto un grande successo, con un pubblico numeroso ed entusiasta che ha riso e applaudito per tutta la durata dello spettacolo. Gli attori della Compagnia Angelo Musco hanno dato vita a personaggi indimenticabili, con una recitazione impeccabile e un umorismo contagioso.

La commedia, che affronta temi di vita quotidiana con un tocco di satira e umorismo, ha saputo conquistare il cuore del pubblico, che ha apprezzato la capacità degli attori di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Il Sindaco di Santa Caterina Villarmosa, dott. Giuseppe Ippolito, presente alla serata, ha sottolineato l’importanza del mantenere vive le tradizioni e in particolare modo la lingua siciliana, grande patrimonio culturale della regione. “La lingua siciliana è un tesoro che dobbiamo custodire e trasmettere alle nuove generazioni”, ha dichiarato il Sindaco. “Eventi come questo ci ricordano l’importanza di preservare la nostra identità culturale e di continuare a celebrare le nostre radici su cui costruire il futuro della città”.

Padre Mario Alcamo ha aggiunto che, in un mondo che vive tanti momenti tristi, è importante regalare ai cittadini momenti di allegria e di svago, come quello offerto dalla Compagnia Angelo Musco. “L’umorismo e il sorriso sono un toccasana per l’anima”, ha detto Padre Alcamo. “Siamo grati alla Compagnia Angelo Musco per averci regalato una serata così piacevole e divertente”.

L’Assessore Lo Re ha ringraziato quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, esprimendo la sua gratitudine in particolare alla dottoressa Aleo Rosa e alla signora Favata Marisa, nonché ai giovani del Servizio Civile che hanno dato il loro contributo per la realizzazione della serata.