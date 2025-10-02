Santa Caterina. Accoglienza al Comune per i giovani partecipanti ai tre progetti di Servizio Civile

SANTA CATERINA. Il Sindaco Giuseppe Ippolito e l’Assessore alle Politiche Sociali Palmina Lo Re, hanno ufficialmente accolto i giovani partecipanti ai tre nuovi progetti di Servizio Civile. L’evento segna un importante traguardo per l’amministrazione comunale, poiché per la prima volta nella storia del Comune, vengono avviati tre progetti di Servizio Civile contemporaneamente.

Alla cerimonia di accoglienza, hanno partecipato anche le tre volontarie del Servizio Civile che termineranno il loro percorso a dicembre, le quali hanno avuto l’opportunità di incontrare i nuovi partecipanti e di condividere con loro le loro esperienze. Sono state presenti all’evento anche le OLP che seguiranno i ragazzi nei loro percorsi di Servizio Civile: la Dottoressa Aleo Rosa, la Signora Favata Marisa e la Signora Gulino Elisabetta, che hanno espresso la loro disponibilità a supportare i giovani nel loro percorso.

Il Sindaco Ippolito ha manifestato la sua soddisfazione per l’avvio di questi nuovi progetti, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostegno alle politiche giovanili. “Siamo orgogliosi di poter offrire ai giovani di questa città un’opportunità di crescita e di formazione”, ha dichiarato. Ha inoltre aggiunto: “Storicamente, Santa Caterina ha sempre fatto solo il progetto per gli anziani, ma noi, due anni fa, abbiamo deciso di aggiungere un progetto per i minori e quest’anno siamo felici di annunciare l’aggiunta di un terzo progetto, che sarà dedicato al front office nel palazzo comunale. Ciò determina l’ampliamento del numero e del tipo di utenza servita ma anche un aumento del numero dei giovani a cui il nostro comune sta dando l’opportunità di svolgere tale importante percorso”.

L’Assessore Lo Re ha ricordato che il Servizio Civile rappresenta un’importante occasione per i giovani di acquisire competenze ed esperienze lavorative, oltre a essere un fondamentale strumento per il territorio. “Siamo convinti che questi progetti saranno un successo e contribuiranno a rendere la nostra città un posto migliore per tutti”, ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato l’importanza di avere più progetti di Servizio Civile: “Avere tre progetti di Servizio Civile permette ai ragazzi di svolgere il loro volontariato in modo più piacevole e soddisfacente, poiché ognuno può scegliere il percorso che gli è più congeniale. Questo ci permetterà di valorizzare le abilità e passioni dei ragazzi e di offrire un’esperienza di volontariato più personalizzata e significativa. Siamo entusiasti di vedere i risultati che questi progetti potranno portare e di lavorare insieme ai giovani per costruire un futuro migliore per la nostra città”.

I progetti di Servizio Civile sono stati avviati grazie al lavoro congiunto dell’assessorato ai servizi sociali comunale e dell’ARESS, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.