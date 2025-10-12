Salto con l’asta, il gelese Salvatore Bianca vince i mondiali paralimpici in Australia

L’atleta ventunenne Salvatore Bianca, di Gela (Caltanissetta) ha conquistato la medaglia d’oro nel salto con l’asta ai campionati mondiali Virtus (paralimpici), che si stanno tenendo a Brisbane, in Australia. Si è imposto con la misura di 3 metri. Una prestazione che gli permette di fissare il nuovo record italiano di categoria. Il giovane gelese è allenato dal padre, Massimo Bianca. Ormai da anni, nonostante la giovane età, è considerato tra le punte dell’atletica italiana paralimpica, con successi nazionali e internazionali. Risultati che gli hanno permesso di ottenere la convocazione della nazionale italiana per i mondiali australiani. (ANSA).