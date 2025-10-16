Riesi. L’Assessore Baglio ha collaborato alla realizzazione del programma “Gustare Sicilia”

RIESI. L’assessore comunale Con immenso piacere ho avuto modo di collaborare con il presentatore Diego Caltabiano, autore del programma televisivo “Gustare Sicilia”, insieme al suo preparato staff tecnico. È stata un’esperienza davvero significativa, dedicata alla valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze.

Le riprese si sono svolte nella splendida Chiesa Maria Santissima della Catena, dove è stato intervistato don Enrico Lentini. Un momento particolarmente suggestivo è stato quello dedicato alla Grotta di una civiltà antecedente alla nascita di Riesi, situata in Via Felice Cavallotti, con l’intervento della professoressa Santina Sanfilippo, che ha illustrato la storia e il valore culturale di questo luogo unico.

Successivamente, la troupe ha effettuato riprese alla Scalinata di San Giuseppe e al Parco in memoria dei Minatori, dove spiccano le splendide statue in bronzo che rendono omaggio a coloro che hanno contribuito con sacrificio e dedizione alla storia del nostro paese. Numerosi scorci di Riesi sono stati immortalati anche dall’alto, grazie all’uso del drone, offrendo una prospettiva suggestiva e affascinante del nostro territorio.

Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dei prodotti tipici di Riesi, a cominciare dal tradizionale Muffuletto, nelle sue varianti più gustose, preparato con ingredienti genuini e locali. Non sono mancati dolci della nostra tradizione come il Mastazzuolo, le Spinge, le Paste rosa e le Cassatelle di ricotta, vere delizie della nostra pasticceria artigianale.

Durante le riprese è stato presentato anche il vino locale, nelle sue varietà di bianchi e rossi, insieme all’olio extravergine d’oliva prodotto e imbottigliato a Riesi, eccellenze che raccontano la nostra cultura agricola. Sono stati inoltre mostrati i prodotti stagionali della terra: uva da tavola, fichidindia, melograni, zucche, broccoletti, melanzane, zucchine e tanto altro, frutti autentici della nostra campagna e del lavoro dei nostri contadini.

Nel pomeriggio, la troupe si è spostata al Museo Trabia Tallarita, dove sono state realizzate interviste a ex minatori che hanno offerto preziose testimonianze di vita e di lavoro, contribuendo a rendere ancora più ricco il materiale raccolto.

Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto, preciso e professionale, che contribuirà a promuovere e diffondere l’immagine di Riesi e del suo straordinario patrimonio umano, culturale e gastronomico. Pubblico con piacere alcune foto scattate durante la giornata. Il video andrà in onda nei primi giorni di novembre.

È stato per me un onore offrire il mio supporto durante tutte le riprese, pronto a intervenire in ogni evenienza. Come sempre, noi Riesini abbiamo saputo distinguersi per la generosità e l’ospitalità che ci contraddistinguono.

In occasione della settimana della salute mentale Lyons dal 4 al 12 ottobre il Lions club di Riesi capitanato dalla dott.ssa Emanuela Ferrigno e supportato dalla Presidente di Zona 24 Dott.ssa Stefania Ievolella ha donato del materiale scolastico e ludico ad un’associazione che si occupa del potenziamento fisico e mentale “Mosaico” . Nello stesso pomeriggio si è creato un momento ricreativo anche con i responsabili e i ragazzi che frequentano la struttura.

In occasione del pellegrinaggio giubilare, dal Santuario Pontificio di Pompei abbiamo portato a Pizzo Carano Sant’Anna la copia della Sacra Immagine della Vergine di Pompei assieme alla reliquia del nuovo Santo Bartolo Longo, dono del Santuario. Domenica 19 ottobre, alle ore 10:30, in occasione della Canonizzazione di Bartolo Longo vivremo a Sant’Anna la Solenne celebrazione Eucaristica con recita la supplica e la benedizione sull’intero nostro quartiere.